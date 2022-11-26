Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великих Луках за неделю

22:12, 25 ноября 2022, ПАИ

19 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великих Луках за неделю. Об этом рассказал глава города Николай Козловский в еженедельном видеообращении.

«К сожалению, в нашей стране активизировался эпидемический процесс заболевания гриппом, ковидом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Нарастает в том числе активность штаммов, вызывающих свиной грипп, также обнаружены новые варианты коронавируса, но пока речь идёт о единичных случаях заражения его новыми видами», — отметил он.

Николай Козловский отметил, что среди заболевших коронавирусом есть дети. Также увеличилось число пациентов, госпитализированных в медицинские учреждения.

«Уважаемые земляки, сегодня как никогда обходимо вакцинироваться, чтобы избежать всплеска перед новогодними праздниками. Прививочные пункты работают, вакцины в наличии», — подчеркнул глава города.