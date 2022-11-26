18 ДТП после выезда на встречную полосу произошло в Псковской области с начала года

23:01, 25 ноября 2022, ПАИ

18 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), виновниками которых стали водители, выехавшие на встречную полосу, произошло в Псковской области с начала года. В результате погибли 19 человек и 40 пострадали.

Чтобы избежать происшествия и сохранить жизни людей, на вооружении у Госавтоинспекции есть особые методы предупреждения недобросовестных водителей.

«Существует много различных форм, методов, которые способствуют достижению данных результатов. Так, одним из вариантов является скрытое патрулирование, когда из служебного, но без специальной раскраски автомобиля осуществляется надзор за дорожным движением, фиксируется факт нарушения и уже передаётся патрульному экипажу, автомобилю, который непосредственно несёт дежурство», — рассказала инспектор по особым поручениям Управления Госавтоинспекции по Псковской области Елена Степанова.

Отмечается, что ежедневно службу на дорогах в Псковской области несут порядка 50 сотрудников ГАИ. В праздничные или выходные дни число экипажей возрастает.

«Считаю, что на дорогах нашей необъятной Родины должно быть безопасно и каждый участник дорожного движения должен доехать до того места, до которого запланировал. Вот для этого мы и несём службу днём и ночью», — сказал старший инспектор ДПС Александр Сергеев.