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Общество

Всемирный день информации отмечается сегодня

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года, сообщает calend.ru. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

Информация в широком смысле — сведения, передаваемые одними людьми другим людям устным, письменным или каким-либо другим способом (например, с помощью условных сигналов, с использованием технических средств), а также сам процесс передачи или получения этих сведений.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. А с середины XX века в результате социального прогресса и бурного развития науки и техники её значение неизмеримо возросло.

Сейчас мировой тенденцией стали модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые технологии, развитие высокоскоростного интернета и мобильной связи. Этой тенденции придерживается и Россия. Одним из важнейших направлений информатизации российского общества является развитие интернет-технологий во многих отраслях жизнедеятельности человека и общества в целом.

Информация чуть ли не главная ценность в современном мире. Все знают знаменитую фразу «кто владеет информацией — тот владеет миром». Происходит лавинообразное нарастание массы разнообразной информации, получившее название информационного взрыва. А здесь уже недалеко и до информационного стресса.

В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать её качество и объём приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

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