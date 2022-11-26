Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин поручил сформировать ресурс с данными воинского учёта

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству цифрового развития совместно с Министерством обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта. Об этом пишет «Интерфакс».

Указ опубликован на портале правовой информации. Согласно указу, координатором этого ресурса будет Минобороны РФ.

В него должны поступить сведения о гражданах, «состоящих на воинском учёте (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте и не пребывающих в запасе».

До 30 декабря 2022 года главы регионов, Минобороны и Минцифры должны преобразовать необходимые сведения, содержащиеся в документах комиссариатов, в электронно-цифровую форму.

ФНС и Минобороны должны осуществить с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, «идентификацию граждан, состоящих на воинском учёте и не состоящих, но обязанных находиться на воинском учёте и не пребывающих в запасе».

Путин также поручил федеральным органам госвласти, органам госвласти субъектов РФ и организациям, имеющим сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта, обеспечить предоставление оператору данного государственного информационного ресурса необходимой информации.

Указом также утверждён перечень таких сведений, которые должны быть переданы оператору ресурса. К ним отнесены сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, сведения о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость, данные о состоянии здоровья граждан, в том числе о том, состоят ли они на учёте по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма и т. д., сведения о гражданах, обучающихся по очной форме обучения в вузах и профтехучилищах, сведения о присвоении спортивных разрядов, номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе, сведения о недвижимости, транспортных средствах, принадлежащих гражданам, информация о гражданах, признанных инвалидами и имеющих право на отсрочку от призыва.

В указе подчеркивается, что ведение государственного информационного ресурса воинского учёта должно осуществляться с соблюдением мер защиты сведений о сотрудниках органов ФСБ, СВР и госохраны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Михаил Ведерников о Кургане Дружбы: Русской и белорусской земли хватит
26 ноября 2022

Прямую линию с Донецком организовали на псковском медиафоруме
26 ноября 2022

Путин поручил сформировать ресурс с данными воинского учёта
26 ноября 2022

Псковский губернатор рассказал, почему больше не использует WhatsApp
26 ноября 2022

В Пскове проходит III Международный медиафорум
26 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с представителями фракции ЛДПР
25 ноября 2022

Менее 20 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Великих Луках за неделю
25 ноября 2022

Более 2800 частных домов могут подключить к газу в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...