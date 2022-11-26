Путин поручил сформировать ресурс с данными воинского учёта

12:44, 26 ноября 2022, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству цифрового развития совместно с Министерством обороны до 1 апреля 2024 года обеспечить формирование государственного информационного ресурса, содержащего сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта. Об этом пишет «Интерфакс».

Указ опубликован на портале правовой информации. Согласно указу, координатором этого ресурса будет Минобороны РФ.

В него должны поступить сведения о гражданах, «состоящих на воинском учёте (за исключением граждан, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР и в запасе ФСБ), а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте и не пребывающих в запасе».

До 30 декабря 2022 года главы регионов, Минобороны и Минцифры должны преобразовать необходимые сведения, содержащиеся в документах комиссариатов, в электронно-цифровую форму.

ФНС и Минобороны должны осуществить с использованием единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ, «идентификацию граждан, состоящих на воинском учёте и не состоящих, но обязанных находиться на воинском учёте и не пребывающих в запасе».

Путин также поручил федеральным органам госвласти, органам госвласти субъектов РФ и организациям, имеющим сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта, обеспечить предоставление оператору данного государственного информационного ресурса необходимой информации.

Указом также утверждён перечень таких сведений, которые должны быть переданы оператору ресурса. К ним отнесены сведения о регистрации по месту жительства и месту пребывания, сведения о гражданах, имеющих неснятую или непогашенную судимость, данные о состоянии здоровья граждан, в том числе о том, состоят ли они на учёте по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма и т. д., сведения о гражданах, обучающихся по очной форме обучения в вузах и профтехучилищах, сведения о присвоении спортивных разрядов, номера телефонов и адреса электронной почты, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе, сведения о недвижимости, транспортных средствах, принадлежащих гражданам, информация о гражданах, признанных инвалидами и имеющих право на отсрочку от призыва.

В указе подчеркивается, что ведение государственного информационного ресурса воинского учёта должно осуществляться с соблюдением мер защиты сведений о сотрудниках органов ФСБ, СВР и госохраны.