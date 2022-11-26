Молодёжная делегация из Великого Новгорода посетит Псков

23:21, 25 ноября 2022, ПАИ

40 делегатов, представляющих молодёжные и волонтёрские организации Великого Новгорода, встретятся с представителями комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова и Молодёжного центра города Пскова 26 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Согласно программе, участников ожидает круглый стол по результатам работы, знакомство с волонтёрами и сотрудниками молодёжных объединений, а также подписание соглашения о сотрудничестве между молодёжными центрами Великого Новгорода и Пскова. Проходить круглый стол будет в креативном пространстве «Лофт».

Также для гостей будут проведены две экскурсии. Делегатов из представителей молодёжи ждёт исторический квест по башням Псковского крома, а для представителей администрации Великого Новгорода сотрудник Псковского музея-заповедника проведёт интерактивную прогулку по достопримечательностям города Пскова с посещением Псковского кремля и набережной.