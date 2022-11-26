Большая часть опрошенных россиян удовлетворены условиями в офисе - опрос

00:51, 26 ноября 2022, ПАИ

Примерно 85 % работников московских офисов удовлетворены уровнем комфорта в них, при этом в других городах своим офисом довольны 89 % респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса центра исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Подавляющее большинство респондентов в Москве (85 %) и в других городах (89 %) довольны своими офисами. Только 11 % работников и в Москве, и в других городах не нравятся офисы, в которых они сейчас работают», — говорится в сообщении, пишет ТАСС. При этом следует учитывать, что доля офисных работников среди всех работающих в Москве существенно выше, чем в других российских городах, — 50 против 31 %.

При оценке офисов по пятибалльной шкале москвичи выделили хорошую транспортную доступность (4,38 балла), обеспеченность охраной и пропускной системой (4,30), автоматическую систему отопления и кондиционирования (4,06). Меньше жители столицы довольны размерами и отделкой кабинетов, пункт «просторные кабинеты» получил 3,98 балла, качественная внутренняя отделка — 3,83 балла. Престиж районов, в которых находятся офисы, респонденты оценили на 3,77 балла. Такие критерии, как наличие современного лифта, столовой с качественным питанием и вместительной парковки, москвичи оценили на 3,51, 3,37 и 3,29 балла соответственно.

В других городах России респонденты также наиболее высоко оценили транспортную доступность офисов (4,16 балла). При этом пункт «просторные кабинеты» поднялся на вторую строчку (4,14 балла). Обеспеченность охраной и пропускной системой в других городах получила 4,01 балла, а вот оценка скоростного современного лифта составила всего 2,49 балла.

«В ходе нашего исследования также была выделена категория респондентов, которые собираются сменить работу в этом или следующем году (15 % от всех опрошенных, 26 % от всех работающих). Эти респонденты дают наиболее низкие оценки своим нынешним офисам: средний балл по всем характеристикам оказался ниже четырёх, даже транспортная доступность оценивается всего на 3,84 балла. Таким образом, желание горожан сменить место работы зависит от оценки ими качества офисов, в которых приходится работать», — уточняется в материалах опроса.

Добираются до работы или учёбы менее чем за 15 минут в Москве 13 % респондентов, в других городах — 29 %. До 30 минут дорога занимает в Москве у 16 %, в других городах — у 28 % работников офиса. От получаса до часа едут в офис 40 % работающих и учащихся в Москве и 25 % в других городах. Более часа занимает дорога от дома до офиса или учёбы у 20 % в Москве и 9 % в других городах.

Отметим, что Всероссийский репрезентативный опрос о доступности и качестве офисов в Москве и в других городах России проведён центром социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ 21–24 октября 2022 года.

Выборка проведённого исследования составила 2 200 респондентов. Оно сопровождалось дополнительной выборкой по Москве — 1 000 респондентов. С помощью телефонного опроса специалисты узнали мнение жителей городов с различной численностью: миллионников — свыше одного миллиона населения, крупнейших — от 500 тысяч до одного миллиона человек, крупных — 250-500 тысяч, больших — 100-250 тысяч, средних — 50-100 тысяч, малых городов и ПГТ — до 50 тысяч. Выборка квотная, стратифицированная по полу, возрасту, федеральному округу. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,1 %.