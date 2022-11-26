Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград» в Пскове

18 млн рублей на организацию и продвижение эногастрономического фестиваля в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит Псковская область в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона.

Он напомнил, что сразу два проекта Псковской области признали лучшими в рамках национальной премии в области событийного туризма. Дни пушкинской поэзии и русской культуры, а также эногастрономическая ярмарка «Виноград» были отмечены как одни из самых ярких событий на уровне страны.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проводятся не первый год, но в 2022-м они собрали рекордное за последние годы число посетителей — более 40 тысяч человек. В Михайловском было организовано 10 тематических культурных площадок, на каждой из которых шли представления, концерты и выступления. Министерство культуры поддержало нашу инициативу о придании федерального статуса мероприятию. Проект вошёл в программу мероприятий, посвящённых юбилейной дате: напомню, в 2024 году мы будет отмечать 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича», — сказал глава региона.

Эногастрономическая ярмарка-фестиваль «Виноград» — это новый проект, созданный в сотрудничестве с Курчатовским институтом. «Летом ярмарка шла девять дней, и за это время её посетило около 100 тысяч жителей и гостей города. Она оставила много положительных эмоций и восхищённых отзывов посетителей», — отметил губернатор.

Напомним, фестиваль «Виноград» прошёл в Пскове с 18 по 26 июня. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. В Пскове на заборе у Гельдтовой бани появились граффити — их нанесли в рамках эногастрономического фестиваля «Виноград». Фоторепортаж с первого и второго дней смотрите по ссылкам. 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня. Вместе с главой региона на площадку мероприятия пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Подробнее об эногастроярмарке «Виноград» читайте в сюжете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

26 ноября 2022

Женщина пострадала в результате ДТП в Печорском районе

26 ноября 2022

Илья Авербух и Лиза Арзамасова провели день в Пскове
26 ноября 2022

Первенство по самбо прошло в Пскове
26 ноября 2022

Ветерана труда с 95-летием поздравили в Пыталово
26 ноября 2022

Рукодельницы Островского района продолжают вязать вещи для военных
26 ноября 2022

Губернатор Псковской области наградил заслуженных работников СМИ

26 ноября 2022

Новое выставочное пространство появилось в Гдове ко Дню матери
26 ноября 2022

Сергей Леонов: Всегда надо бороться!

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...