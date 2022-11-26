18 млн рублей направят на продвижение фестиваля «Виноград» в Пскове

17:41, 26 ноября 2022, ПАИ

18 млн рублей на организацию и продвижение эногастрономического фестиваля в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» получит Псковская область в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём видеообращении к жителям региона.

Он напомнил, что сразу два проекта Псковской области признали лучшими в рамках национальной премии в области событийного туризма. Дни пушкинской поэзии и русской культуры, а также эногастрономическая ярмарка «Виноград» были отмечены как одни из самых ярких событий на уровне страны.

Дни пушкинской поэзии и русской культуры проводятся не первый год, но в 2022-м они собрали рекордное за последние годы число посетителей — более 40 тысяч человек. В Михайловском было организовано 10 тематических культурных площадок, на каждой из которых шли представления, концерты и выступления. Министерство культуры поддержало нашу инициативу о придании федерального статуса мероприятию. Проект вошёл в программу мероприятий, посвящённых юбилейной дате: напомню, в 2024 году мы будет отмечать 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича», — сказал глава региона.

Эногастрономическая ярмарка-фестиваль «Виноград» — это новый проект, созданный в сотрудничестве с Курчатовским институтом. «Летом ярмарка шла девять дней, и за это время её посетило около 100 тысяч жителей и гостей города. Она оставила много положительных эмоций и восхищённых отзывов посетителей», — отметил губернатор.

Напомним, фестиваль «Виноград» прошёл в Пскове с 18 по 26 июня. Мероприятие посвящено российскому вину, эногастрономии, науке, культуре и искусству. В Пскове на заборе у Гельдтовой бани появились граффити — их нанесли в рамках эногастрономического фестиваля «Виноград». Фоторепортаж с первого и второго дней смотрите по ссылкам.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль 19 июня. Вместе с главой региона на площадку мероприятия пришли президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и глава администрации Пскова Борис Елкин. Позже в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» глава региона сообщил о планах сделать фестиваль ежегодным.

Подробнее об эногастроярмарке «Виноград» читайте в сюжете.