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Культура

Об уникальном проекте «Наши краше» рассказал псковский губернатор

Об уникальном проекте — выпуске мини-фильмов «Наши краше» — рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Этой теме он уделил внимание в своём видеообращении к жителям региона.

Всего выйдет 10 серий, каждая из которых будет посвящена историческим персонажам и людям, сыгравшим особенную роль в жизни Псковской земли. Среди них — Пётр I, Александр Пушкин, княгиня Ольга, псковский князь Довмонт и другие. Все фильмы будут выполнены в разных стилях анимации, практически ни один из них не будет повторяться. «В выпусках «Еженедельного» буду показывать по одному такому фильму», — пообещал Михаил Ведерников.

Фильмы будут размещаться на официальных ресурсах правительства области, комитета по культуре, туристических сайтах. Гости Пскова смогут их посмотреть по QR-кодам, размещённым на стойках информации, которые расположены в городе.

«Первый выпуск посвящён уникальной певице из Усвятского района Ольге Сергеевой. Приглашаю посмотреть этот фильм и поделиться своими впечатлениями. Желаю вам хороших и познавательных выходных!» — обратился он к псковичам.

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