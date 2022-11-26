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Культура

Псковская театральная мастерская «Гвозди» выступила в Москве

Фото: ТКД

Коллектив детской мастерской «Гвозди» при Псковском театре драмы выступил на втором межрегиональном фестивале детских любительских театральных коллективов «Образ» в Москве, сообщили в Telegram-канале театра.

Спектакль «Что в конверте?» получил высокую оценку дирекции фестиваля и шумные овации зрителей, отметили в театре. «Снимаю шляпу перед вами и перед вашими педагогами. Вы проделали колоссальную работу», — обратился к студийцам главный художник Театра кукол им. С. В. Образцова Виктор Антонов.

«Поздравляем с успешным выступлением творческую команду спектакля «Что в конверте?» — педагогов Александра Суховского и Людмилу Масленникову, художника Александра Стройло, сотрудников цехов и, конечно, юных артистов. Желаем дальнейших творческих побед! Благодарим Театр кукол им. С. В. Образцова за тёплый приём!» — говорится в сообщении.

Детская театральная мастерская «Гвозди» работает с 2015 года. Это творческий интерактивный проект для детей и подростков на базе Псковского театра драмы. Режиссёры, артисты, представители других театральных профессий проводят тренинги, мастер-классы для детей, совместно с детьми создают и показывают спектакли.

В мастерской в разных группах занимаются дети от 8 до 18 лет. Студийцы участвуют в регулярных занятиях и играют в выпускных постановках. Спектакль «Что в конверте?» в постановке педагогов студии Александра Суховского и Людмилы Масленниковой стал итоговой работой сезона 2021/2022. Художник спектакля — Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ.

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