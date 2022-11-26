В Псковской области растёт спрос на охранников

09:34, 26 ноября 2022, ПАИ

Спрос на охранников в Псковской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос на 8 %, сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

За последний месяц спрос на работников данной сферы в Псковской области вырос более чем на 60 %. Для сравнения: в России прирост спроса на охранников — более чем на 30 %. Кроме того, выросла и медианная предлагаемая зарплата для вакансий охранников. Так, осенью 2021 года в среднем охранникам Псковской области предлагали порядка 41 000 рублей, а сейчас — более 67 000.

«Сами соискатели активно выходят на рынок труда в Псковской области. За последний месяц количество резюме в сфере безопасности увеличилось на 3,7 % по сравнению с 2021 годом», — отмечает руководитель пресс-службы «hh.ru Северо-Запад» Мария Бузанова.

