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Как отвечать на неудобные вопросы на собеседовании, объяснили псковичкам

Как отвечать на неудобные вопросы на собеседовании, рассказали псковичкам эксперты SuperJob.

«Когда вы планируете завести ребёнка?»

Безусловно, это очень личный вопрос, и нередко соискательницы теряются при ответе на него. Ведь рождение малыша не всегда можно точно спланировать: это вопрос не только желания, но и состояния здоровья. Желание рекрутёра знать о ваших планах понятно: далеко не все работодатели готовы вкладывать ресурсы в адаптацию сотрудника, который в скором времени планирует уйти в декретный отпуск. «В ближайшее время мы не планируем обзаводиться детьми», — такой ответ ни к чему вас не обязывает и при этом несколько развеивает опасения работодателя. 

«Как часто болеет ваш ребёнок?» — ещё один личный вопрос, который часто задают женщинам на собеседовании.

При этом рекрутёру неважно, какой температурой сопровождается у малыша простуда, его больше беспокоит частота и длительность ваших больничных. Лучше ответить откровенно, ведь это имеет большое значение и для вас: менеджер по персоналу просит вас расставить приоритеты. Если карьера для вас в настоящий момент не менее важна, чем воспитание отпрыска, смело отвечайте, что за ним есть кому присмотреть. «Ребёнок болеет не реже, чем другие дети, но с ним готова побыть бабушка (няня, муж и т. д.)», — такой ответ вполне удовлетворит работодателя.

«Почему вы не замужем? Из-за чего вы развелись? Почему у вас до сих пор нет детей?»

Такие вопросы, несмотря на их очевидную бестактность, тоже иногда звучат в ходе интервью. Почему же рекрутёры спрашивают о столь личных вещах? Варианта два: либо менеджер по персоналу весьма специфическим способом пытается составить ваш психологический портрет, либо он проверяет вас на стрессоустойчивость. Отвечать или нет на такие вопросы, решать вам, ведь именно вы, и никто другой, определяете границы вашего личного пространства. Главное — не вести себя агрессивно и тем самым продемонстрировать, что вы уравновешенный человек. 

В подавляющем большинстве случаев за вопросами о частной жизни стоит не праздное любопытство рекрутёра, а вполне конкретная цель — составить более или менее точный психологический портрет кандидата. Опытные менеджеры по подбору персонала знают, что зачастую информация, которая, на первый взгляд, не связана с профессиональными качествами соискателя, говорит о нём больше, чем он сам рассказывает о себе. 

Например, к числу личных вопросов, которые задают и мужчинам, относится: «Вы живёте с родителями или отдельно?» Казалось бы, какое отношение это имеет к будущей работе в должности менеджера по продажам? Между тем развёрнутый ответ на этот вопрос может рассказать о таких личностных характеристиках соискателя, как зрелость, самостоятельность, ответственность по отношению к семье, а также об уровне его дохода. Если кандидат рассказывает о высоких заработках на прежнем месте работы, но при этом живёт в однокомнатной квартире вместе с родителями или другими родственниками, рекрутёр может засомневаться в его искренности, а значит, и в уровне профессионализма. 

«У вас своя квартира или снимаете?» — ещё один весьма ходовой вопрос на собеседовании. На первый взгляд, какое дело рекрутёру до недвижимости соискателя? Скорее всего, таким образом менеджер по персоналу пытается разобраться в структуре ваших расходов. Одно дело, если у кандидата есть собственное жильё, другое — если он вынужден ежемесячно откладывать немаленькую сумму на съёмную квартиру, и третье — если он платит ипотечный кредит. Кроме того, ответ на этот вопрос поможет дополнить ваш психологический портрет ценной информацией, готовы ли вы нести серьёзную ответственность перед кредитной организацией.

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