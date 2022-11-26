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Школьница из Псковской области стала призёром премии Росприроднадзора

Школьница из Псковской области стала призёром международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Росприроднадзора.

12-летняя Марина Костюшко из Псковской области вошла в число призёров с работой «Эковыгул», в которой предложила решение проблемы организации выгула собак созданием специальных территорий, за чистотой которых могли бы следить сотрудники ЖКХ.

Председателем жюри премии «Экология — дело каждого» является вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. В число судейской коллеги входят глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и учёный Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов, народный художник РФ Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, основатель и управляющий известными российскими медиа («ФедералПресс», «Ведомости») Иван Ерёмин, легендарный российский футболист Алексей Смертин, заместитель генерального директора АНО «Центр «Арктические инициативы» Рустам Романенков.

На премию второго сезона поступило 45,5 тысячи работ из 89 регионов Российской Федерации и 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Премия учреждена Росприроднадзором в марте 2021 года для популяризации темы экологии и сохранения окружающей среды. В этом году в проекте участвуют дети с 6 до 17 лет, которые подавали заявку на сайте www.экологияделокаждого.рф в девяти номинациях: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

 

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