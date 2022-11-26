В Пскове проходит III Международный медиафорум

11:54, 26 ноября 2022, ПАИ

В Пскове проходит международный медиафорум, посвящённый актуальным вопросам приграничной журналистики, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К участию в форуме приглашены региональные и федеральные медиаэксперты. В частности, в пленарном заседании примут участие генеральный директор ФГУП «ИТАР-ТАСС» Сергей Михайлов, генеральный директор ТК «Санкт-Петербург», первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, ведущий телеканала РЕН ТВ Андрей Добров, военный корреспондент, ведущий телеканала «Россия-24» Алексей Казаков. На форум также прибудет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Работа первых секций уже стартовала и собрала медийное экспертное сообщество из России, Белоруссии и Латвии, новых российских регионов.

Отметим, что это третий медиафорум в Псковской области. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.