Россиян предупредили о предпраздничных уловках мошенников

12:37, 26 ноября 2022, ПАИ

Перед праздниками мошенники начинают активнее заманивать россиян на сайты фейковых интернет-магазинов, обещая им скидки, предупредил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

«Мошенники всегда садятся на тему, которая актуальна в моменте. Если, допустим, это праздники, то они начинают предлагать новогодние скидки на всяческие товары, чаще всего на электронику и бытовую технику, заманивать на фальшивые сайты, которые они создают очень похожими на настоящие. Люди, которые гонятся за дешевизной, рискуют оставить там свои деньги и ничего не получить взамен. Либо человек сам ищет, как купить тот или иной товар, и попадает на фальшивый сайт, либо ему в электронную почту, WhatsApp или другие средства коммуникации приходят фишинговые ссылки», — объяснил Евгений Ющук в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что существует надёжный способ не попасться на уловки мошенников. Необходимо взять название сайта, на который вы перешли, и до того, как вводить туда свои реквизиты, вбить его в поисковике со словом «мошенники» или «кидалово». Не пишете руками, а копируете и вставляете. Потом смотрите, что получится.

«Если вы обнаружите, что про этот сайт есть информация в контексте мошенничества, то не надо им пользоваться. Если это вчера появившаяся однодневка, то таким сайтом тоже не следует пользоваться. Такая экспресс-пробивка сайтов доступна каждому человеку», — считает Евгений Ющук.