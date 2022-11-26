Два пожара из-за неосторожности произошло в Псковской области

13:11, 26 ноября 2022, ПАИ

Два пожара из-за неосторожного обращения с огнем произошли в Псковской области за последние двое суток. Всего за это время ликвидировано четыре возгорания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 25 ноября в 15:14 в дедовичской деревне Аничковы Гривы в бане выгорело помещение парной. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 18:28 на улице Партизанской в Новосокольниках произошёл пожар в многоквартирном двухэтажном жилом доме. В чердачном помещении огонь повредил утеплитель. Предположительная причина – короткое замыкание электрического кабеля для обогрева воды.

В 19:13 в деревне Тямша Псковского района на улице Солнечной сгорело бесхозное строение. Пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.

Сегодня, 26 ноября, в 00:10 по той же причине произошел пожар в пушкиногорской деревне Ганьково. Там из-за этого также сгорело бесхозное строение.