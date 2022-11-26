В России за сутки госпитализировали 1300 человек с COVID-19

13:23, 26 ноября 2022, ПАИ

В России за сутки госпитализированы 1321 человек с COVID-19. Это на 5,3 % больше, чем накануне, выздоровели 5088, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3 % ... Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7 % меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года», - говорится в сообщении.

Выявлено 6088 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека, пишет РИА Новости со ссылкой на данные штаба.

Рост числа госпитализаций произошел в 38 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в девяти субъектах страны.