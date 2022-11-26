Вандалы сломали новый турник в великолукской деревне Фотьево

16:05, 26 ноября 2022, ПАИ

Вандалы сломали новый турник и стол на пляже в великолукской деревне Фотьево, сообщила корреспондент районной газеты «Наш путь» Ольга Федосеенко.

«Иногда поражает, насколько много бывает в людях бессмысленной злобы! Сегодня днём неизвестные лица, которых и людьми не хочется называть, выломали стол и турник с корнем на нашем Фотьевском пляже, а потом бросили в воду. И как называть таких существ? Впрочем, мы всё починим, а этим товарищам желаю найти более продуктивное применение своей злобы!» — написала Ольга в своих соцсетях.

Турник на Фотьевском пляже установили в августе благодаря стараниям местного молодёжного ТОС «Фотьевский край».