О новом проекте рассказала редактор газеты из Белорусии на медиафоруме в Пскове

16:08, 26 ноября 2022, ПАИ

О медиапроекте «Партизаны Беларуси» рассказала главный редактор белорусской газеты «Республика» Ольга Ануфриева на круглом столе «Новая информационная реальность: медиа стран постсоветского пространства», который проходит в рамках Псковского международного медиафорума, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В рамках проекта журналисты записывают видеоролики, в которых народные артисты зачитывают наградные листы белорусских партизан. На сайте представлено более 200 тысяч документов.

«С этим проектом объехали практически все высшие учебные заведения страны», — рассказала Ольга Ануфриева. Проект «Партизаны Беларуси» создан с целью увековечить память о народных мстителях. В базу данных попадают документы партизанских отрядов, сражавшихся с фашизмом на территории Беларуси, России, Украины, Польши и других стран. Каждый день добавляются новые имена и архивные документы.