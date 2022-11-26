Ремонт кровли церкви Входа Господня в Иерусалим продолжается в Плюссе

18:58, 26 ноября 2022, ПАИ



Продолжается работа с целью сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Входа Господня в Иерусалим» (1901) в дер. Посолодино Плюсского района Псковской области, сообщает газета «Плюсский край».

В данный момент выполняется ремонт кровли. С этой целью демонтировано временное покрытие из рубероида, заменена стропильная система, большая часть новой кровли уже установлена. Завершается ремонт фасадов цокольной части здания. Проводится замена оконных и дверных заполнений, восстановление лестницы на колокольню.

В планах ремонта предусмотрено воссоздание ступеней из гранита.