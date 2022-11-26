Минобороны: В США создан коронавирус, против которого нет вакцины

18:00, 26 ноября 2022, ПАИ

Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта был создан в октябре учёными Бостонского университета. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет ТАСС.

«В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 % заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и с тяжёлыми поражениями лёгких. Проверка защитных свойств антител показала 11-кратное снижение их способности обезвреживать новый патоген и неэффективность существующих вакцин», — сказал Кириллов.

Минздравом США было принято решение о проведении расследования деятельности руководства университета. По словам Кириллова, тем не менее проведение «бостонского эксперимента» говорит о том, что в Соединённых Штатах отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. «Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора биобезопасности», — подчеркнул он.