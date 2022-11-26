Правительство РФ выделило 130 млн рублей на модернизацию ЖКХ в Острове-3 и Гдове

17:31, 26 ноября 2022, ПАИ

Правительство РФ выделило Псковской области порядка 130 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проектов создания комфортной городской среды и модернизации инженерной инфраструктуры. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Выделение средств позволит в уже в этом году начать ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в Острове-3, а также реконструкцию очистных сооружений канализации в Гдове. Мероприятия реализуются по поручениям президента России.

Работы будут идти в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».