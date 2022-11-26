Ветерана труда с 95-летием поздравили в Пыталово
Свой 95-летний юбилей отметила Клавдия Смирнова, ветеран труда в Пыталовском район, сообщает в Telegram-канале глава Пыталовского района Вера Кондратьева.
Клавдия Николаевна родилась и жила в Пыталовском районе, работала в районных школах (последнее место работы — Вышгородецкая школа). Она педагог по призванию, отличник народного просвещения, ветеран труда, награждена многочисленными грамотами разных уровней.
«Поздравляю Клавдию Николаевну с юбилеем! Желаю ей и её близким мирного неба, крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!» — поздравила юбиляршу Вера Кондратьева.
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