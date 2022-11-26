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Политика

Сергей Леонов: Всегда надо бороться!


 

В Пскове прошла 65-я отчётно-выборная конференция регионального отделения ЛДПР. Началась она с приятного сюрприза. 

Депутат Государственной Думы, партийный куратор Псковской области Сергей Леонов и координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков вручили псковским партийцам почётные грамоты, удостоверения помощников Госдумы и депутатов Псковского областного Собрания депутатов, а также партийные билеты и памятные значки.  

После этого Антон Минаков подвёл итоги работы Псковского регионального отделения за последние годы. Несмотря на то что для многих партий последняя избирательная кампания оказалась провальной, псковские кандидаты от ЛДПР добились пусть небольших, но всё-таки успехов. До конца года будут открыты штабы партии в Печорах и Себеже. Помещения уже подобраны. 

Активную позицию в отстаивании интересов рядовых псковичей занял после избрания в Псковскую гордуму координатор городского отделения ЛДПР Сергей Литвиненко. 

Всё это, по мнению Антона Минакова, позволяет надеяться, что со временем псковское отделение сможет исправить имеющиеся ошибки и выполнит свою главную задачу — станет второй партией в регионе. 

В рамках конференции состоялось избрание нового состава координационного совета и контрольно-ревизионной комиссии ПРО ЛДПР.

Свою оценку работы псковских партийцев и задачи на ближайшие годы озвучил в своём выступлении партийный куратор области Сергей Леонов. Он подчеркнул, что Владимир Жириновский создал сильную партию, но теперь этого человека-эпохи, человека-легенды с нами нет, поэтому очень важно показать, что ЛДПР продолжает жить и работать. Именно с этой целью был объявлен памятный приём в партию имени Владимира Жириновского. Пополнение партийных рядов — самая главная задача на данном этапе. 

«Безусловно, есть трудности, но это не повод опускать руки. Всегда надо бороться! Люди чувствуют искренность и взаимопонимание. У партии должны появиться новые активисты, которые поведут людей за собой. Успехов вам, и будем продолжать работать вместе», — подвёл своеобразный итог Сергей Леонов.

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