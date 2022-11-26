Рукодельницы Островского района продолжают вязать вещи для военных

20:29, 26 ноября 2022, ПАИ

С началом мобилизации мастерицы из города Острова и Островского района взяли в руки пряжу и начали вязать носки, следки и варежки для наших бойцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Островские вести».

Жительница города Острова Ирина Коптяева тоже решила не оставаться в стороне и оказать поддержку нашим ребятам.

«Взводу навяжу тёплых носков! Домашнее тепло — это то, чего сейчас не хватает нашим ребятам в воинских частях», — сказала она и слово сдержала. 30 пар носков связала Ирина Коптяева.

Спасибо и другим рукодельницам: Лидии Николаевой, Нине Федоровой, Гулере Мудровой, Любови Николаевой, Раисе Терентьевой, Татьяне Даниловой, мастерицам из села, подключившимся к акции «Ниточка добра», и многим другим.

Носки и другие тёплые вещи мастерицы и неравнодушные люди принося в центр сбора помощи в ЦК «Юбилейный», многие вкладываю коротенькие письма со словами поддержки, чтобы наши ребята помнили, что о них думают, переживают за них и ждут домой.