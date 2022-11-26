Первенство по самбо прошло в Пскове

21:35, 26 ноября 2022, ПАИ

Сегодня в посёлке Писковичи в СК «Феникс» прошло первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения. Об этом сообщает группа «САМБО Псков».

Первенство проходило для отбора на первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдёт 2–4 февраля в городе Пскове. На первенство округа отобрались два спортсмена, занявшие призовые места: первое место — Диана Бабаева, третье место — Пётр Сазонов.

Также параллельно первенству области прошёл открытый городской турнир по самбо среди юношей 2010–2012 годов рождения, на котором третье место завоевал Даниил Белов.

Тренером спортсменов является Елена Иванова.