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Общество

Первенство по самбо прошло в Пскове

Сегодня в посёлке Писковичи в СК «Феникс» прошло первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2007–2009 годов рождения. Об этом сообщает группа «САМБО Псков».

Первенство проходило для отбора на первенство Северо-Западного федерального округа, которое пройдёт 2–4 февраля в городе Пскове. На первенство округа отобрались два спортсмена, занявшие призовые места: первое место — Диана Бабаева, третье место — Пётр Сазонов.

Также параллельно первенству области прошёл открытый городской турнир по самбо среди юношей 2010–2012 годов рождения, на котором третье место завоевал Даниил Белов.

Тренером спортсменов является Елена Иванова.

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