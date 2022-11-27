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Общество

Автоэксперты объяснили, как себя вести водителю в случае заноса машины

Как себя вести в случае заноса автомобиля в холодное время года, рассказали автоэксперты Денис Пилипишин и Анатолий Фиронов.

«Если привод задний, нужно немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса, то есть в ту сторону, куда движется задняя часть автомобиля. В случае переднего привода, наоборот, помогает добавление газа, вытягивающее машину. Главное, не путать занос со сносом передней оси в повороте, тогда, наоборот, добавление газа может навредить», — уточнил главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин в беседе с RT.

При этом, как пояснил специалист, с полным приводом сложнее, поскольку на скользкой дороге он создаёт иллюзию безопасности, так как машина уверенно разгоняется по снегу и даже по льду.

Что касается электронных систем, по мнению Дениса Пилипишина, в сложных ситуациях на дороге они могут навредить.

«Они рассчитаны для неких средних условий эксплуатации и могут помочь очень среднему водителю. Но в критический момент способны блокировать возможность управления машиной. Общий вывод по электронным системам таков: не стоит на них уповать», — заявил эксперт.

Также он добавил, что самое главное — это умение, навык, когда вы автоматически и моментально реагируете на развитие заноса, купируя его в самом начале быстрым, коротким и точным движением.

«Если опыта немного, обязательно нужно потренироваться где-нибудь на закрытых площадках, может, даже с инструктором — намеренно вызывать занос и пробовать выходить из него», — пояснил собеседник.

В свою очередь, эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха кандидат технических наук Анатолий Фиронов подчеркнул в беседе с RT, что крайне важно иметь «адаптированный и упреждающий» стиль вождения, учитывать, что другие водители на дороге могут не справиться с управлением.

«Наблюдайте за тем, что происходит перед вами, чтобы заранее распознать любые маневры и таким образом избежать резкого торможения. Не отвлекайтесь. Кроме того, скорость и безопасное расстояние должны соответствовать дорожным условиям. На скользкой дороге нельзя делать резких движений рулём, нужно плавно управлять педалью газа», — пояснил кандидат технических наук.

На обледенелой дороге тормозной путь в четыре раза больше, добавил Анатолий Фиронов.

«При оптимальных дорожных условиях и правильном техническом оснащении тормозной путь обычно составляет около 15 метров при скорости 50 км/ч», — заявил он.

Специалист пояснил, что общий остановочный путь состоит из тормозного пути и пути реакции.

«При скорости 50 км/ч средний остановочный путь составляет около 30 метров, из них 15 метров — тормозной путь и 15 метров — дистанция реакции. Это удваивается во влажных условиях и до четырёх раз в зимних условиях вождения», — предупредил специалист.

В результате, как добавил собеседник, тормозной путь составляет около 65 метров на заснеженной дороге при скорости 50 км/ч.

«Практическое правило: снизить скорость вдвое на заснеженных дорогах и увеличить безопасное расстояние. Если столкновения не избежать, то важно помнить, что определяющим фактором тяжести последствий ДТП будет остаточная скорость автомобиля в момент столкновения. Вывод: к моменту столкновения скорость нужно снизить до минимально возможной», — заключил он.

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