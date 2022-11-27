Студенты ПсковГУ стали призёрами олимпиады по истории в Гомеле

09:44, 27 ноября 2022, ПАИ

Команда студентов третьего курса исторического факультета Псковского государственного университета заняли второе место в международной олимпиаде по истории «Мировые войны в истории человечества». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Команда состояла из капитана Константина Караичева, Ильи Лосманова, Степана Степанникова, Кирилла Архипова, Виталия Калугина под руководством заведущей кафедрой отечественной и всеобщей истории Натальи Никитиной.

«Это второй опыт участия студентов нашего факультета в подобном научном мероприятии. Проблемное поле олимпиады включало задания по истории боевых действий на фронтах Первой и Второй мировых войн, по истории развития военной техники, анализу документальных, визуальных источников, картографических материалов, биографий и воспоминаний выдающихся военачальников о Гомеле и Гомельщине в годы Великой Отечественной войны», — рассказала преподаватель Наталья Никитина.

Отметим, всего в олимпиаде принимало участие 30 команд.