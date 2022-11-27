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Общество

Юрист раскрыл схему, при которой люди отдают телефонным мошенникам все

Телефонные мошенники в целях увеличения преступных доходов создают организованные преступные группы с недобросовестными риелторами. Как это происходит, чем опасно для жертвы и как не дать себя провести, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

В начале используется уже известная схема с помощью следствию. На телефон жертвы поступает звонок от имени сотрудника Следственного комитета (полиции, ФСБ, ЦБ, прокуратуры) с информацией о готовящейся краже денег с его банковского счета и просьбой помочь следствию. В качестве подтверждения правдивости слов мошенники присылают в мессенджеры «фотографии» своих удостоверений и первые листы постановлений о возбуждении уголовного дела или проведения оперативно-розыскных мероприятий.

«Если жертва клюет на эту удочку, то дальше мошенники уже «не слезают с ушей» жертвы, ведя ее до полного разорения. Предупредив о полной секретности миссии, мошенники сначала заставляют перевести все деньги на безопасный счет, затем взять зеркальный банковский кредит, чтобы «настоящий не повис» на жертве. Ну а затем уже принимаются и за его жилье — все тем же путем взятия кредита, но уже под залог жилья», — объясняет эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Вот здесь, по словам Ивана Соловьева, и возникают свои риелторы, которые подозрительно быстро и без бюрократических проволочек проводят все сделки с объектами недвижимости.

После изъятия жилья за долги объект быстро меняет несколько собственников. Как поясняет эксперт, делается это для того, чтобы «запутать следы преступления и затруднить возможное судебное изъятие объекта, так как каждый последующие его собственник формально оказывается добросовестным приобретателем».

Поэтому нельзя вступать в телефонные разговоры с незнакомыми людьми, помнить, что сотрудники правоохранительных и следственных органов не звонят по телефону, а любые предложения об оформлении кредита на сто процентов являются мошенничеством, говорит юрист.

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