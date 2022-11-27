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Общество

Дорожным рабочим подкинули щенков в Старом Изборске

К бригаде по дорожным работам подкинули щенков в Старом Изборске. Об этом волонтеры сообщили в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь!» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Зоозащита. Им нужна наша помощь!»

Волонтеры отмечают, когда работы будут завершены, бригада уедет и щенки останутся одни.

«Умоляем! Кто-нибудь, возьмите малышей! Нам категорически нельзя брать - энтерит на территории и в помещениях (Продолжаем лечить заболевших животных, которые ещё будут «высевать» энтерит, будучи в хорошей форме. Подвергать смертельному риску и этих малышей с нашей стороны невозможно. Но и оставить их в Изборске, у дороги – нельзя», - пишут зоозащитники.

Фото: «Зоозащита. Им нужна наша помощь!»

Сотрудники просят помощи забрать щенков или взять по одному на передержку до пристройства.

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