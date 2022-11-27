Михаил Ведерников поздравил женщин с Днём матери

11:00, 27 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всем мам, бабушек и прабабушек с Днём матери. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

«Вы воспитываете детей, закладывая в них самые важные качества – честность, ответственность, трудолюбие, смелость, любовь к своей стране и к своей малой Родине. Вы дарите счастливое детство малышам и всю свою жизнь охраняете своих детей от печалей и бед», - написал он.

Михаил Ведерников пожелал всем мамам крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

«Пусть ваши семьи всегда будут полны любви и достатка, а дети радуют своими успехами – всегда, независимо от их возраста. Спасибо за вашу любовь и заботу», - заключил губернатор.