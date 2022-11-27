Менее 6000 человек заразилось COVID-19 в России за сутки

13:32, 27 ноября 2022, ПАИ

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 918, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

27 ноября в стране зафиксирован 51 летальный исход от COVID-19. За сутки в России после коронавируса выздоровели 4 174 человека, при этом госпитализирован 661 человек.

Всего по состоянию на 27 ноября в России выявлено 21 574 764 случая заболевания коронавирусом, 20 982 028 пациентов выздоровело, 391 840 — умерло.