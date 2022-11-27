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Происшествия

Более 100 тысяч рублей псковичка отдала телефонному мошеннику

Мошенник предложил 25-летней жительнице Псковского района «оградить» её от преступных посягательств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21 ноября девушке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом якобы предотвращения несанкционированного списания денежных средств с её банковского счёта обманным путём завладел деньгами в сумме 145 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

«К сожалению, данный случай является характерным примером одной из наиболее распространённых сейчас форм дистанционного мошенничества. В этой связи полиция напоминает жителям области, что в таких ситуациях во избежание серьёзных финансовых потерь нужно быть предельно осмотрительными и не поддаваться на ухищрения мошенников», — отмечают сотрудники.

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