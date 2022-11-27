ВИДЕО «Тема недели»: День самоуправления

15:38, 27 ноября 2022, ПАИ

Система местного самоуправления в России и в Псковской области пребывает в состоянии непрерывного совершенствования. Находясь ближе всего к земле, к народу, местное самоуправление, хочешь не хочешь, вынуждено находить такие формы организации и работы, чтобы, с одной стороны, выполнять все свои по-прежнему немалые полномочия не слишком, а точнее, слишком небольшими силами (вам об этом скажет, пожалуй, любой глава района или волости), а с другой — делать эту работу так, чтобы мы с вами, простые жители, довольны были и могли её плоды руками пощупать.

Как сделать, чтобы люди, живя на селе, были довольны и видели развитие, больше позитивных изменений? В некоторых регионах России эту проблему благополучно решают. Решают её и у наших соседей, в Новгородской области, где ещё в 2020 году на административно-территориальной карте, помимо знакомых нам муниципальных районов, появились четыре муниципальных округа.

Что это такое и чем опыт создания муниципальных округов может пригодиться Псковской области, на неделе поехала изучать делегация глав районов и волостей нашей области.

Об этом — в новом выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели».