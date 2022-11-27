В окно дома себажанки постучался совёнок
В окно дома жительницы Себежа врезался маленький совёнок. Об этом подписчица газеты «Призыв» Евгения Прокофьева сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Изначально не определили принадлежность птенчика к определённой группе птиц.
«Друзья, помощь оказана, консультации получены. Будем следовать рекомендации», — сообщила себежанка.
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