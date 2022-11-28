Пять пожаров произошло в Псковской области за сутки

09:04, 28 ноября 2022, ПАИ

Пять пожаров произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, 27 ноября в 4:50 в псковской деревне Нижние Галковичи сгорела хозяйственная постройка. В гараже размером 6х5 метров огнем поврежден фронтон и кровля на площади 3 м2. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасены две хозяйственные постройки.

В 10:26 ГП «Струги Красные», во Владимирском Лагере, сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки внутри строения.

В 15:01 в новоржевской деревне Грибово сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасены две хозпостройки.

В 17:11 в деревне Партизанская в Гдовском районе сгорела хозпостройка. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 21:50 в псковской деревне Стремутка в хозяйственной постройке огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 м2. Предположительная причина – нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Спасены баня, жилой дом и хозяйственная постройка.