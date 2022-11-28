Декабрь в Псковской области будет тёплым

09:23, 28 ноября 2022, ПАИ

Декабрь в Псковской области будет тёплым. Таковы данные прогноза гидрометцентра на предстоящий месяц.

Среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне -2,4…-3,3 градуса. Месячная сумма осадков составит от 39 до 61 мм.

В течение месяца преобладающие дневные температуры будут в пределах -2… +3 градуса. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах -5…0 градусов. В отдельные ночи первой и третьей декад температура будет оставаться слабоположительной. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В отдельные периоды возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для зимнего периода.