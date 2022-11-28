В Псковской области психологам найти работу сложнее, чем в других регионах СЗФО

09:28, 28 ноября 2022, ПАИ

С января по ноябрь в России было открыто более 5,5 тыс. вакансий для психологов – это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает hh.ru.

Чаще всего таких специалистов искали в Москве (24% от всех открытых в стране вакансий), Санкт-Петербурге (9%), Московской области (6%), Республике Татарстан и Краснодарском крае – по 4% от всех открытых вакансий. На регионы СЗФО всего приходится 13% от всех вакансий психологов по стране.

В целом на Северо-Западе страны наибольший спрос на психологов и тьюторов держится в Петербурге (69% рабочих мест от всего объема в СЗФО), в Калининградской области (11%), а также Ленинградской области (8%). Сложнее всего найти работу в психологии на Северо-Западе в Новгородской, Псковской области и Коми (по 1% рабочих мест от всего объема в ФО).

Наиболее востребованы психологи в образовательных учреждениях, компаниях из сферы медицины и фармацевтики, государственных и общественных организациях, компаниях из ИТ-сферы, финансового сектора, работодателями из области маркетинга, а также компаниями, специализирующимися на предоставлении услуг для бизнеса.

«Интересно, что 9% всех открытых вакансий для психологов предполагают удаленную занятость, и удаленку могут предложить работодатели из самых разных сфер. Образовательные и медицинские организации, как правило, ищут психологов для проведения индивидуальных и групповых консультаций и занятий, тренингов, разрешения конфликтных ситуаций. Компании из других сфер бизнеса ищут специалистов, которые могли бы оказывать психологическую поддержку работникам, консультировать в стрессовых ситуациях, проводить тренинги в рамках корпоративной поддержки, а также проводить психологический анализ новых сотрудников и кандидатов», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.

С начала года около 60 000 россиян разместили или обновили резюме психологов. Это, с одной стороны, говорит о том, что среди психологов в целом по стране достаточно высокая конкуренция за рабочие места – более 10 резюме на одну вакансию, но с другой стороны – компании могут оперативно закрывать вакансии, чтобы обеспечить коллективы нужными специалистами. По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах» от hh.ru, средний диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях для психологов в России составляет 25 000 – 57 500 рублей. Сами же соискатели в среднем рассчитывают на зарплату в 30 000 – 60 000 рублей.

По результатам опроса, проведенного ранее Службой исследований hh.ru, 27% сотрудников компаний СЗФО признались, что им бы очень хотелось обсуждать свои личные и рабочие проблемы с психологом. При этом лишь у 8% трудящихся в СЗФО на данный момент есть возможность обратиться к корпоративному психологу и получить консультацию или помощь.