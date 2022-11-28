Монтаж отопительного оборудования заканчивают в церкви Святой Варвары в Печорах
Работы по монтажу отопительного оборудования заканчиваются в церкви Святой Варвары в Печорах, сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».
Специалисты уже выкрасили стены в алтаре, продолжается окраска стен внутри храма и отделочные работы. Заканчивается устройство входной группы. Устанавливается навес над крыльцом.
Богослужение в престольный праздник состоится в храме Сорока Мучеников Севастийских.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
27 ноября 2022
Алёна Иванова назначена председателем комиссии при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России