Улицу Николая Васильева в Пскове отремонтируют в 2024 году

10:00, 28 ноября 2022, ПАИ

Улицу Николая Васильева в Пскове отремонтируют до 24 августа 2024 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На данный момент идёт выбор подрядчика, конкурсные процедуры должны завершиться 5 декабря. Всего рабочим предстоит отремонтировать 3,932 километра дорожного покрытия. Первый участок – от улицы Льва Толстого до железнодорожного переезда, в том числе проезд к улице Новгородской. Второй – от переезда до трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков.

В рамках контракта подрядчику предстоит отремонтировать проезжую часть, сделать тротуары, барьерные ограждения, заменить люки колодцев и плиты перекрытий, обустроить обочину и восстановить зелёную зону. Также контракт подразумевает устройство «лежачих полицейских», дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Начальная цена контракта – 166,7 млн рублей. Заказчик осуществляет финансирование за счет средств субсидии из бюджета Псковской области, средств иного межбюджетного трансферта и софинансирования из местного бюджета.