11 способов связи с приставами перечислили псковичам

10:09, 28 ноября 2022, ПАИ

11 способов связи с приставами перечислили псковичам в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве к тому же работает горячая линия для выявления случаев, когда гражданин не смог воспользоваться одним из 11 способов обращения к судебным приставам УФССП по Псковской области. По телефону можно сообщить, к какому приставу-исполнителю не удалось попасть, по каким причинам, каким способом они пытались записаться на приём и какой вопрос необходимо решить.

Каждый полученный звонок на номер 8 (8112) 699-050 будет фиксироваться. Все поступившие обращения тщательно проверят. При наличии нарушений будут приняты необходимые меры. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00.



Существуют следующие способы обращения в службу судебных приставов:

1. Портал Госуслуги.

2. Интернет-приёмная.

3. Социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/fssp_60rus.

4. Банк данных исполнительных производств.

5. Приложение ФССП.

6. Кол-центр - 8 (8112) 699-082.

7. Личный приём (дежурный/ведущий судебный пристав).

8. МФЦ в Пскове и Великих Луках.

9. Ящик для обращений на входе в структурные подразделения.

10. Горячая линия по двойникам - 8 (8112) 699-085.

11. Телефон доверия по вопросам коррупции - 8 (8112) 333-073.