Создатель музея конопли станет гостем радио «Серебряный дождь»

10:23, 28 ноября 2022, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в этот понедельник в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева один из основателей и руководителей единственного на Северо-Западе музея льна и конопли «Льняная губерния» Юрий Гуренко.

Как сейчас чувствуют себя частные музеи в России? Какими фишками заманивают к себе туристов музейщики? В чем уникальность экспонатов, созданных изо льна и технической конопли? Как открыть музейное дело за 9 месяцев? И почему все больше жителей столиц переезжают в глубинку? Где они открывают свой бизнес?

Об этом и многом другом – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в понедельник в 14:00.