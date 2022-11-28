Новый выпуск «Псковского телеграма Online» вышел в эфир

11:30, 28 ноября 2022, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в прямой эфир в понедельник, 28 ноября.

Об участии Псковской области в форуме «Российская креативная неделя – Сибирь», который прошёл в Красноярске, представленном на нем фильме о поисках креативных продуктов на территориях малых городов и сел нашего региона, ведущие Надежда Назаренко и Антон Сергеев поговорят с руководителем Фонда инвестиционного развития Псковской области Натальей Плявинской.

О ближайших спортивных мероприятиях ведущие поговорят с и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Еленой Чернышовой.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 28 ноября в 11:30 на портале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах «ВКонтакте».