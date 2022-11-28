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Экскурсии в стихах проводят в музее «Льняная губерния» в Печорах

50-минутную экскурсию в стихах проводят для посетителей в музее «Льняная губерния» в Печорах. Об этом основатель музея Юрий Гуренко рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 28 ноября.

«Я бы на экспонатах не акцентировал внимание, потому что у нас музей своеобразный. Наша задача была поведать-рассказать об этом растении, о льне. Ну, и потом появилась техническая конопля, которая тоже оказалась очень интересной. Поэтому таких уж суперэкспонатов, как в историческом музее, у нас можно не увидеть, - отметил Юрий Гуренко. - Но есть, конечно, какие-то старые вещи. Основная задача - преподнесение материала, так как он там расположен. И когда мы открываем шторку, через которую люди заходят в зал, после этого приветствия часто слышно: «Ого!» или «Ничего себе!», «Вот это да!». Потому что, на самом деле, не все предполагают это увидеть в Печорах. Многие говорят: «Ну, две прялки, две мялки, что нам ещё покажут».

По его словам, «Льняная губерния» - не классический музей крестьянского быта. «У нас более-менее современный музей, но сделанный без различных современных технологий. Фишка нашего музея — экскурсии в стихах, то есть мы пытаемся в доступной форме донести до людей нужную нам и полезную информацию, - рассказал гость студии. - Но, конечно, в какие-то моменты мы отвечаем на вопросы. Не только в стихах общаемся, не все из нас это могут. Начинали мы все вчетвером, то есть вели экскурсии вчетвером [музей создают две пары супругов. - ПАИ] одновременно, но поняли в какой-то момент, что это очень серьёзные затраты сил для нас».

Записаться на экскурсию в музей можно по телефону или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/linenprovince.

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