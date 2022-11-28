О гостях «Льняной губернии» в Печорах рассказал основатель музея

16:29, 28 ноября 2022, ПАИ

Основные гости музея «Льняная губерния» в Печорах - москвичи и петербуржцы, а не псковичи. Об этом предприниматель и основатель мастерской Юрий Гуренко рассказал в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» 28 ноября.

«Мы принимаем всех. Это люди разных профессий, из разных городов. То есть практически мы охватили всю Россию. У нас и из Владивостока были посетители. Но основные гости— это Санкт-Петербург, Москва, правда, сейчас подтягиваются и другие города, которые ближе к нам находятся. Ну, и псковичи нас наконец-то заметили, стали чаще приезжать на выходные. И сарафанное радио — оно всегда работает», - отметил Юрий Гуренко.

Ранее он рассказал, что всего за 9 месяцев создал в Печорском районе единственный на Северо-Западе музей льна и конопли «Льняная губерния».