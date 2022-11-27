Чемпионат и первенство Пскова по карате организуют 3 декабря

10:49, 28 ноября 2022, ПАИ

Более трёхсот спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве города по карате WKF в Псковском районе 3 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Соревнования пройдут в УСК «ОЛИМП» по адресу: деревня Борисовичи, улица Балтийская, 3. Мероприятие будет организовано на трех площадках. Лучших определят в нескольких дисциплинах: индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите и командное кумите.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Псковской, Ленинградской, Новгородской и Московской областей. Для псковских спортсменов данный турнир станет отбором на чемпионат и первенство Псковской области, которые пройдут уже 10 декабря.