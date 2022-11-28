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Экономика

Юрист рассказал, когда кредиты не делят после развода

Супруг, взявший кредит по инициативе телефонных мошенников, не может рассчитывать на раздел финансовых обязательств при разводе, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. 

Кредит можно разделить, если он был оформлен в интересах семьи по инициативе обоих супругов или если кредит потрачен на семейные нужды. «Доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Об этом же говорит и пункт 2 статьи 45 Семейного кодекса. Однако если один из супругов стал жертвой преступников, то это нельзя расценить как кредит на семейные нужды. Так что возложить часть обязательств на супруга или супругу не удастся. Он или она может принять участие в погашении обязательств только на добровольной основе», — объяснил специалист в беседе с RT.

Юрист добавил, что единственным вариантом, когда кредит может быть разделён, станет ситуация, в которой супруги вместе стали жертвой обмана, даже если звонок поступил одному из супругов, но «спасать свои деньги» они решили вместе. В таком случае ответственность за кредиты может стать солидарной, заметил эксперт.

Кроме того, не делятся кредиты, взятые до брака, а также в период раздельного проживания супругов, что тоже нужно будет доказать. 

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