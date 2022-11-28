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Культура

Выставка о восстановлении памятников архитектуры откроется в Пскове

Выставка о послевоенном восстановлении памятников архитектуры откроется в Пскове 9 декабря, сообщается в Telegram-канале Псковского музея-заповедника.

Выставка «Золотой век псковской реставрации» будет посвящена послевоенному восстановлению Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период после окончания Великой Отечественной войны.

Посетители смогут увидеть фотоматериалы, рисунки, альбомы, личные вещи, рабочие инструменты архитекторов-реставраторов Спегальского, Смирнова, Скобельцына и Семёнова. Большинство из них были предоставлены Псковскому музею-заповеднику друзьями и родственниками мастеров. Гости выставки проникнутся духом псковской реставрации и узнают, что двигало людьми, отдавшими все свои силы делу восстановления любимого города.

«Можно назвать подвигом огромный кропотливый труд псковских архитекторов-реставраторов и строителей, возродивших памятники древней архитектуры. Но нельзя забывать и о людях, чьим трудом воплощались в жизнь научные замыслы архитекторов, – о каменщиках, плотниках, кузнецах, мастерах строительного дела. Их опыт, народная мудрость и природная смекалка помогали архитекторам в их нелегком деле восстановления Пскова», – отметила куратор выставки, хранитель музейных предметов Псковского музея-заповедника Анна Новотроицкая.

Восстановительные работы после войны в Пскове начались уже в 1945 году. Профессионализм и опыт псковских реставраторов позволили создать самобытную школу псковской научной реставрации. Первым руководителем Псковской проектно-реставрационной мастерской был назначен Ю. П. Спегальский. Здесь начали свою деятельность известные в будущем архитекторы Б. С. Скобельцын, М. И. Семёнов, В. А. Лебедева, Ю. В. Сусленников, В. П. Смирнов, Н. С. Рахманина.

«Эти люди спасли Псков от второго разрушения в XX веке, которое могло стать фатальным. Именно поэтому специалисты называют послевоенный период восстановления Пскова «золотым веком» псковской реставрации», – говорится в сообщении. 

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