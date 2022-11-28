Акцию «На что жалуетесь?» проведут псковские таможенники

11:09, 28 ноября 2022, ПАИ

Акцию «На что жалуетесь?» проведет Псковская таможня 22 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Мероприятие пройдет по адресу: Псков, улица Воровского, 20 (конференц-зал Псковской таможни). Время проведения - с 11:00 до 15:00, перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Последним или их представителям нужно при себе иметь документ, подтверждающий полномочия. В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При посещении административных зданий таможни использование медицинской маски и перчаток обязательно.