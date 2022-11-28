Дом культуры имени Ленина в Великих Луках отметил юбилей

12:12, 28 ноября 2022, ПАИ

Дом культуры имени Ленина в Великих Луках отпраздновал своё 95-летие. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отдельно поздравила аранжировщика, композитора и руководителя студии звукозаписи «Гамма» Альбинаса Циплияускаса.

«Хочу выразить слова благодарности за старательность, любовь и преданность делу, творческий подход к любой сложной задаче. Ваша жизненная энергия не знает границ, а ваши трудовые результаты впечатляют», — отметила руководитель комитета.

Дом культуры имени Ленина — старейшее учреждение культуры Великих Лук. «С 1927 года творческую жизнь нескольких поколений великолучан трудно представить без этого культурного центра. Для одних Дом культуры им. Ленина — это встреча с их молодостью, воспоминания о танцевальных вечерах, чудесных концертах, пионерских сборах. Для других — это творческий процесс, становление артистических качеств, волнующие мгновения выступлений на сцене», — говорится в группе Дома культуры.