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Общество

Новое оборудование поступило в невельскую больницу

Фото: Комитет по здравоохранению

Новое оборудование получила невельская больница, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.

Так, невельская больница получила новый операционный стол, медицинский холодильник для хранения вакцины, фиброгастродуоденоскоп и ультразвуковой анализатор скорости кровотока.

Оборудование поступило в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа рассчитана до 2025 года.

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