Новое оборудование поступило в невельскую больницу
Новое оборудование получила невельская больница, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по здравоохранению.
Так, невельская больница получила новый операционный стол, медицинский холодильник для хранения вакцины, фиброгастродуоденоскоп и ультразвуковой анализатор скорости кровотока.
Оборудование поступило в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Программа рассчитана до 2025 года.
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